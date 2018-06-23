Даже начали снижаться: в ОНФ заявили о стабилизации цен на бензин

Ситуация на рынке нефтепродуктов в России постепенно стабилизируется, сообщили представители ОНФ по итогам очередного мониторинга.
Средняя цена на бензин АИ-92 с 9 июня снизилась на 17 копеек, что зафиксировано в 49 субъектах России. Наибольшее снижение отмечено в Магаданской области (-2,8 руб.), Костромской области (-1,91 руб.) и Сахалинской области (-1,11 руб.). Однако в 11 регионах цены никак не изменились, а в 25 даже выросли (данные мониторинга 9-19 июня). Как, например, в Чечне (+1,6 руб.), Крыму (+59 коп.), Приморье (+45 коп.).
Бензин марки АИ-95 в среднем подорожал на 4 копейки, рост цен выявлен в 35 регионах. Наибольшее снижение произошло в Новосибирской области (-97 коп.). А вот в Ямало-Ненецком автономном округе средняя цена выросла на 1,9 руб.
"Да, отдельные заправки на свое усмотрение взвинчивают цены так, как им хочется, и очень часто эти решения трудно назвать обоснованными. Такие ситуации мы фиксируем и будем продолжать это делать. При этом во многих регионах цены даже начали снижаться, это очень хороший сигнал", — заявил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.
Комментарии