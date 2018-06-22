Администрации Барнаула, Бийска и Рубцовска отказали КПРФ в проведении митинга против повышения пенсионного возраста, планируемого 3 июля. Об этом в Facebook сообщила депутат краевого парламента, секретарь рубцовского горкома партии Вероника Лапина.
"Оказывается, в городах края очень насыщенная культурно-спортивная жизнь в вечернее время будничных дней, и муниципалитеты просто не могут согласовать коммунистам проведение протестных мероприятий", — прокомментировала она.
И действительно, судя по ответам властей, в Барнауле в это время на площади Советов в центре города пройдет городское спортивное мероприятие. Коммунистам предложили провести митинг на площади Свободы.
В Бийске на Петровском бульваре в это время тоже планируется городское мероприятие, КПРФ предложили перенести его на площадку у здания по улице Льнокомбинат, 22.
В Рубцовске отказ объяснили тем, что заявленная для демонстрации на авто улица находится вблизи массового скопления людей. Какой-то альтернативы предложено не было.
"В Барнауле мы перенесём дату, соглашаться на изменение места не планируем. В Бийске заявленное место и так является гайд-парком. Отказ в проведении мероприятия там необоснован. Будем проводить там. В Рубцовске тоже на смену места не согласны", — сообщила порталу Amic.ru Вероника Лапина.
Комментарии
Спортивное мероприятие - важнее митинга против повышения пенсионного возраста.
В России свободу слово еще ни кто не отменял. Власть имущие боится народ по-этому все запрещают.
Митинг во вторник ? Ещё наверное и в рабочее время?
22.06.2018 15:39
- гость -
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Тоже кажется, всё как-то наиграно и сомнительно выглядит.
Потому что этот митинг никому не интересен.
Не заметили - власть сама организовывает это митинги, участвуют врачи, гос.служащие, кто их отпустил вообще на митинг? Что-то тут не так....