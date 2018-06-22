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Часть страховки будут отдавать заемщику при досрочном погашении кредита

, ИА "Амител"
Принятие поспособствует достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей

Фото: finarena.ru

Правительство одобрило законопроект, разрешающий возвращать заемщику страховую часть при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным погашением кредита, и приняло решение внести его в Госдуму. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 

"В частности, при досрочном отказе страхователя от договора страхования по договору потребительского кредита, по которому заемщик досрочно исполнил свои обязательства, уплаченная страховщику страховая премия подлежит возврату страхователю за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование", — говорится в решении правительства.

По мнению авторов законопроекта, принятие поспособствует достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей.

Правительство поручило Минюсту при подготовке законопроекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении дополнительно проработать предложения Центробанка по учету особенностей договора коллективного страхования.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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