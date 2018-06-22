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Землетрясение, показатель магнитуды которого составил 3,1, произошло днем в пятницу, 22 июня, в Восточном Казахстане, недалеко от южных границ Алтайского края.
По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", подземный толчок был зафиксирован в 14:14 по местному времени.
Интенсивность сейсмического события в эпицентре определяется показателем 3,5 по шкале MSK-64.
Отметим, что землетрясение магнитудой 3,3 и интенсивностью 3,8 балла было также зафиксировано в Восточном Казахстане в ночь на 20 июня.
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