Фото: Иван Усанов/пресс-служба Алтайского природного биосферного заповедника
Специалисты Алтайского природного биосферного заповедника рассказали, почему Телецкое озеро меняет цвет и вода в нем приобретает мутный оттенок.
Как отмечают в пресс-службе заповедника, основную часть года вода в Телецком озере имеет зеленоватый цвет, а на большинстве фотографий выглядит голубоватой, сливающейся с синевой неба и гор.
Однако, когда в горах начинается таяние снега и реки несут в озеро "грязные" потоки, вода приобретает желтоватый оттенок за счет взвеси, которую приносят талые воды.
Государственный инспектор Алтайского заповедника Сергей Усик, рассказывая об изменениях, которые наблюдаются на озере, отмечает, что это явление жители озерных кордонов называют "Чолушманская муть" — чем больше снега в верховьях этой реки, тем мутнее вода в озере.
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"Такое случается не каждый год. Бывали лета, когда муть не доходила до середины Алтын-Кёля, а в прошлом году прошла всё озеро и утекла в Бию. Дней десять эта взвесь продержится на поверхности, потом постепенно начнет оседать на дно, и Телецкое опять примет свой привычный глазу сине-стальной цвет", — уточняет Сергей Усик.
Река Чулышман выносит в Телецкое озеро большое количество донных отложений с преобладанием песка и мелкого щебня, который при впадении в озеро образует обширную дельту с островами и отмелями. В процессе этого явления Телецкое обогащается минералами и органикой.
Кстати, происходящие изменения хорошо заметны из космоса.
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Значит озеро постепенно мелеет и засыпается.
Совсем скоро (по геологическим меркам), оно забьется осадочными породами полностью.
Цвет меняется из за туристов которые приезжают и ссут в озеро