Чубайс увидел будущее пенсионной реформы

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс выразил уверенность в том, что пенсионная система в России рано или поздно начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу, сообщает РИА Новости.
"С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит", — заявил Чубайс.
С другой стороны, по его словам, "такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать". Имеется в виду повышение пенсионного возраста.
В конце мая "Роснано" направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.
Сам Чубайс неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать небольшую фиксированную долю средств в венчурные фонды.
14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года: для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.
Комментарии
Чубайс очень авторитетный человек в области обмана народа. Что только его идея с приватизацией стоит! Уверен что идея отправить пенсионные средства в наноиндустрию не менее гениальна.
22.06.2018 18:08
- гость -
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