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Профсоюз: работников культуры на Алтае сокращают ради повышения МРОТ

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
По словам председателя профсоюза работников культуры Галины Зориной, речь идет о сотнях специалистов по всему Алтайскому краю

Фото: volga.news

Сотни работников культуры и дополнительного образования в Алтайском крае в ближайшее время будут уволены из-за оптимизации, которая проводится, чтобы повысить заработную плату до уровня МРОТ. Сокращение штата происходит также ради выполнения майских указов президента 2012 года для достижения средних по стране показателей по оплате труда работников культуры. Об этом заявила председатель краевого профсоюза работников культуры региона Галина Зорина на круглом столе, организованном Общероссийским народным фронтом.

По ее словам, сейчас во всех районах и городах края происходит процесс оптимизации, который вызвал недовольство у многих работников сферы. Речь идет об увольнении десятков человек в каждом из районов Алтайского края. Так, в Бийске сокращены ставки библиотекарей, водителей, уборщиков. В Барнауле произошло сокращение работников непрофильных должностей во всех учреждениях культуры и создание отдела по кадровому обеспечению непрофильными работниками непрофильных учреждений культуры. В Славгороде люди жалуются на сокращение размера ставок, причем объем работы не становится меньше.

Галина Зорина привела в пример десятки подобных случаев по всему Алтайскому краю. Так, в Каменском районе с 1 июля будут уволены сразу 15 сторожей. Никакие охранные мероприятия администрация не предлагает и не планирует, кроме того, что заведующим филиалами и директорам предложено унести домой все ценное. Председатель профсоюзов работников культуры отмечает, что людей сокращают ради выполнения указов о повышении МРОТ.

"Показатели были достигнуты путем использования фонда оплаты труда. Есть опасения, что в октябре и ноябре этого года многие муниципалитеты просто не смогут выплатить заработную плату без дополнительных средств из бюджета. Это очень тревожит нас. Мы эту проблему транслируем на краевой уровень, но там тоже сложно с бюджетными средствами", — сообщила она.

По словам Галины Зориной, существует еще одна серьезная проблема – неспособность систем оплаты труда из-за крайне низких минимальных должностных окладов обеспечить дифференциацию в оплате труда работников с разным уровнем образования. Так, в Барнауле оклад преподавателя составляет около 6,3 тыс. рублей. Преподаватели со стажем и имеющие высшую или первую квалификационную категорию получали на 40% больше. Теперь же, чтобы зарплата дотягивала до уровня МРОТ, им необходимо работать на полторы ставки. В Рубцовске вообще на две ставки. Люди отказываются работать за эти деньги такое большое количество часов. Тем более что ежемесячная премия не всегда гарантирована. Тогда у специалистов теряется желание работать больше.

"Это режется все по живому", — заключила Галина Зорина.

Врио начальника управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова признала сложность проблемы. Сейчас из муниципалитетов приходит множество жалоб из-за новой системы оплаты труда. Необходимо совершенствовать систему оплаты труда в плане долей между окладами и стимулирующим фондом. Для этого в ближайшее время будет проведен мониторинг всех бюджетных учреждений. Такая задача поставлена в том числе Министерством культуры России, где ознакомлены с проблемой.

Однако Елена Безрукова отметила, что рост заработной платы в сфере составил за 2017 год около 140%. За январь-февраль 2018 года среднемесячная заработная плата в крае выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 12,7 % и составила 22 873 рубля, в том числе в феврале 2018 года – 23,1 тыс. рублей.

С 1 мая МРОТ в России повысили до 11 163 рублей. Закон, который сравнял минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, подписал президент России Владимир Путин.

Отметим, что это второе повышение МРОТ в 2018 году. Так, с 1 января МРОТ увеличили до 9489 рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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