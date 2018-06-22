Фото: glavny.tv
Капитан полиции, находившаяся в состоянии опьянения, выпрыгнула из окна своего кабинета, не желая проходить медицинское освидетельствование, сообщается на сайте телеканала РЕН-ТВ.
Отмечается, что женщина закрылась в служебном кабинете, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Не желая проходить процедуру медосвидетельствования, она выпрыгнула из окна.
Также сообщается, что в результате женщина получила травмы — перелом ноги и руки. Капитана доставили в больницу.
По факту инцидента проводится проверка.
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю относительно данного случая порталу Amic.ru сообщили, что ситуацию не комментируют.
Комментарии
"перелом ноги, костей, руки"...
Как можно так безграмотно писать?
Хорошо что хоть не застрелилась.
22.06.2018 16:13
- гость -
было бы вообще эпично, если бы написали: "перелом,ноги,костей,руки".
не в одну же глотку она там бухала. а где еще 5-10 спрыгнувших? или их звезды на погонах отмажут?
Позорники
да не позорники, а очень тяжело сейчас работать в этих органах. С кем не бывает. Все святые
"а очень тяжело сейчас работать в этих органах", а кто держит? Тяжело, не нравиться - уволься!
Это ж в каком она состоянии алкогольного опьянения была, что решила выпрыгнуть из окна, чтобы не проходить освидетельствование на алкоголь?!
Интересно, она кричала "волки позорные" или что-то в этом духе?
Не желая проходить процедуру медосвидетельствования???
А зачем? С какой целью? В чем проблема или она систематически бухала?
Капитанши тоже люди, а работу терять не хочется.
И такие ""кадры"" блюдят за порядком. Уволить ее вместе с начальством.
выпила водку - сберегла пелотку
это всё равно что пьяный за рулём бросится под машину гаи , чтобы не проходить освидетельствование
ей надо мозги лечить