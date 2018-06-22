Специальные сине-зеленые "футбольные" банкноты, посвященные чемпионату мира по футболу этого года, официально появились в Алтайском крае. Номинал банкнот – 100 рублей. Это первая полимерная банкнота, выпущенная Банком России, сообщает пресс-служба Сибирского отделения Центробанка России.
Тираж банкнот ограничен. Всего в стране в обращение поступит около 20 млн. штук, поэтому банкоматы под них перенастраиваться не будут. Но банкнотами можно рассчитываться в магазинах, они обязательны к приему во все виды платежей, в том числе для зачисления на счета, во вклады и для перевода по всей России.
Банкноты поступают в банки края.
"Если купюры есть в наличии в кассе коммерческого банка, то клиенты могут получить их по номиналу при совершении обычных операций", – отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Андрей Антипов.
На "футбольных" банкнотах имеется QR-код. Впервые QR-код был расположен на банкноте, посвященной Севастополю и Республике Крым. Затем он появился на купюрах 200 и 2 000 рублей. Благодаря QR-коду человек попадает на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках новой банкноты.
Кроме того, можно воспользоваться новым мобильным приложением "Банкноты Банка России" и получить информацию обо всех купюрах, выпущенных в обращение с 1997 года, и их защитных признаках.
Новая банкнота содержит названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата. Дополнительно она снабжена специальными метками для людей с ослабленным зрением.
Комментарии
надо кому в коллекцию? могу продать, есть много.
Давай куплю!