Отстрел серой вороны разрешат в Алтайском крае. В четверг, 28 июня, такое решение, скорее всего, примут депутаты краевого парламента.
"Серая ворона является злостным вредителем для охотничьего хозяйства, уничтожая в значительных количествах кладки водоплавающей дичи и молодняк зайцев. Ее численность требует регулирования", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Однако сегодня отстреливать ворону могут только штатные сотрудники природоохранных организаций, охотничьих хозяйств или физические лица, заключившие гражданско-правовые договора с данными организациями.
Если депутаты поддержат предложение, то серая ворона будет включена в список охотничьих ресурсов в Алтайском крае. Сегодня в этом списке только грач. Соответственно и серую ворону можно будет отстреливать. Но потребуется разрешение на оружие и разрешение на добычу вороны.
Изменения будут внесены в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов" (от 8 июля 2010 года № 67).
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