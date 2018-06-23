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Зной до +34 градусов, гроза и град накроют Алтайский край 23 июня

, ИА "Амител"
В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край в субботу, 23 июня, будет находиться во власти жары, а в некоторых районах пройдут дожди с градом. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град", — сообщает региональный Гидрометцентр. Дневные температуры в крае составят +29 …+34 градусов, в северо-западных районах +23…+28 градусов.

Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров, при грозах шквалистое усиление до 19-24 метров в секунду.

В Барнауле дождь и гроза ожидаются во второй половине дня. За окном в краевой столице будет +30...+32 градуса. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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