Агрофорум "День сибирского поля" прошел в Алтайском крае в седьмой раз. Участие в работе площадки приняли более 28 тысяч человек. В экспозиции участвовали 268 компаний из разных регионов России и зарубежных стран. Они представили более 500 образцов сельскохозяйственного машиностроения. Здесь же можно было увидеть разработки ученых алтайских вузов и даже детей. Так, детский технопарк Алтайского края привез на форум разработку, созданную с учетом специфики экономики аграрного региона.

Авторитетнейший в России

Аграрный форум проходил в Павловском районе 20-21 июня. В торжественном открытии приняли участие врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Фото: Антон Федотов

Глава региона акцентировал внимание на том, что за минувшие годы форум стал одним из авторитетнейших в России (в 2016-м в крае прошел Всероссийский день поля — прим. ред.). Здесь представлены передовые технологии, новые компетенции и знания в сфере инновационного развития АПК. Виктор Томенко пообещал поддержку хозяйствам в техническом переоснащении:

"Мы, конечно, понимаем: останавливаться на достигнутом нельзя. Нам многое предстоит сделать. И очень важно, чтобы новые технологии и техника были доступны всем сельхозтоваропроизводителям, чтобы они могли повысить уровень конкурентоспособности производства, создать лучшие условия для всех сельских тружеников. Мы будем активно поддерживать хозяйства, которые развиваются в современных технологических форматах. Поддержку технического перевооружения будем наращивать, в первую очередь, конечно же, учитывая интересы хозяйств, занимающихся молочным и мясным скотоводством", — заявил Виктор Томенко.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов подчеркнул, что у края хороший экспортный потенциал, и пообещал поддержку правительства:

"Мы обсуждали с Виктором Петровичем (Томенко — прим. ред.) стратегию развития Алтайского края, и я уверен, что и перерабатывающая промышленность, и агропромышленный комплекс будут давать бюджету вашего региона немалые деньги. Много сделано. Минсельхоз России всегда будет рядом. У меня есть поручение министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева закрепить и сделать проект дорожной карты, а далее встреча вашего губернатора и министра расставит все точки. Желаю вам успехов", — добавил Джамбулат Хатуов.

В первый день работы форума замминистра и врио губернатора региона обсудили также вопросы аграрного машиностроения, доступность льготных кредитов, цены на сельхозпродукцию, вопросы поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Поддержка Минсельхоза

Алтайские аграрии могут рассчитывать на помощь Минсельхоза в случае убытков от сложной посевной. В настоящее время, отметил замминистра, убытков нет, но есть сложная ситуация.

Если осень будет благоприятной, погодные условия позволят провести уборочную кампанию, то в регионе будут спокойны за урожай. "Если еще и осенью нас подстерегут какие-то погодные явления, то мы уже сейчас должны предусмотреть ресурсы для компенсаций сельхозпроизводителям", — добавил Виктор Томенко.

Фото: altagro22.ru

Замминистра, в свою очередь, заявил, что аграриев не оставят без поддержки в случае убытков.

"Посевная кампания в Сибири была очень сложной для аграриев. Но она состоялась, однако нарушены оптимальные сроки. Мы надеемся, что осень позволит нам провести длительную уборочную кампанию. И режим ЧС, который вводился, предусмотрен как раз для таких случаев. Если аграрии понесут определенные убытки, каковых еще нет, то государство будет принимать меры. Но хотелось бы сказать, что сегодня убытков нет, есть сложная ситуация", — заявил журналистам Джамбулат Хатуов.

Алтайская техника — лучшая

Площадка агрофорума заняла около 11 тысяч квадратных метров. Основное место заняли техника и оборудование, произведенные на Алтае. Безусловно, главное внимание отдано Алтайскому кластеру аграрного машиностроения, предприятия которого реализуют разные проекты, в том числе совместный с Петербургским тракторным заводом производства тракторов марки "Кировец".

Фото: Amic.ru

Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения представил бороны различных модификаций. Отметим, сегодня каждая вторая проданная в России специализированная борона произведена на алтайском предприятии. Это говорит о том, что интерес аграриев к алтайскому производству весьма высок.

По словам экспертов, агрофорум — это возможность изучить эксклюзивные предложения агроснабженческих компаний и увидеть лучшие образцы на одной площадке.

"Оценив технику, можно принять взвешенное решение о ее приобретении. Прошлой осенью мы существенно вложились в техперевооружение, на нынешнем "Дне сибирского поля" присматривались к самоходным опрыскивателям. Необходимо детально изучить технические характеристики машин разных производителей. К обновлению технического парка мы подходим серьезно и тщательно мониторим предложения", — рассказал председатель СПК "Колхоз "Фрунзенский" Завьяловского района Владимир Шишов.

Фото: altagro22.ru

Алтайские ученые также не остались в стороне. Малые инновационные предприятия, факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта, институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ представили свои разработки и технологии для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей отрасли.

Приборы для очистки воды и контроля содержания в них радиоактивных веществ, а также функциональные продукты, разработанные магистрантами и аспирантами технического университета: хлеб с амарантовой крупой, семенами льна и ядром подсолнечника, хлебцы из цельного проросшего зерна, сдобное печенье с амарантовой мукой, кексы с кедровой мукой, морковный мармелад и многое другое.

Представил вуз и уникальную линейку напитков: морсов, ячменного киселя с морковью и вишней, пива, произведенного на основе тыквы.

Фото: altstu.ru

Алтайский государственный университет продемонстрировал возможности производства органической продукции в зональных агроэкокластерах и многое другое.

Детское решение взрослых задач

К решению аграрных вопросов на "Дне поля" подключились и дети. Сотрудники детского технопарка Алтайского края "Кванториум22" привезли проекты своих воспитанников.

"Разработан дрон-разведчик и дрон-санитар, который сбрасывает яды. Задача первого — обнаружить гнездо мышей, крыс, определить геоточку расположения. Дрон-санитар оснащен дозатором и емкостью с ядохимикатами. Он летит в автоматическом режиме и в заданной точке сбрасывает ядохимикаты, и происходит обработка полей, в частности, от грызунов.

Дрон-разведчик оснащен камерой высокого разрешения, может быть оснащен тепловизорами, или мультиспектральной камерой. Все это оборудование в детском технопарке имеется, оно было приобретено за счет бюджета Алтайского края. Как раз на эти цели — для развития аэротехнологий в сельском хозяйстве", — рассказал директор детского технопарка Алтайского края Александр Муратов.

Фото: asu.ru

Разработчики дронов — дети возрастом 10-14 лет. На форуме "День сибирского поля" технопарк собирается найти партнеров, с которыми получится довести разработки до промышленных образцов и внедрить их в производство.

"Чтобы разработать для промышленного использования, необходимы сотрудничества для предприятий Алтайского края. Мы готовим кадровый резерв в отдаленной перспективе. Проекты были разработаны с учетом тех тенденций, которые есть в мировом сельском хозяйстве для применения беспилотников", — добавляет Муратов.

Рынок беспилотников весьма развит в США и Европе. Однако в России, по словам эксперта, таких разработок очень мало. Если собирать, конструировать дроны для АПК в технопарке, то они обойдутся примерно в 200 тысяч рублей. Готовые зарубежные аналоги — минимум в десять раз дороже.

"Мы находимся на первом краю развития беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства РФ. Аэротехнологии были выбраны исходя из специфики экономики Алтайского края. И самое главное, что мы готовим людей, которые готовы этими дронами управлять. Это очень серьезные задачи", — говорит эксперт.

Интерес из-за границы

В 2018 году в работе агрофорума приняли участие делегации из Германии, Южной Кореи и Казахстана.

Фото: Антон Федотов

Президент Германского совета лесного хозяйства Георг Ширмбек заявил, что им интересны великолепные леса Алтайского края. "Я готов содействовать созданию в Алтайском крае современного природного парка. Я считаю, что нам важно общаться друг с другом, обмениваться информацией, решать актуальные вопросы, ставить задачи и добиваться их решения в том числе. Большая Россия и маленькая Германия вместе — непобедимая сила", — рассказал Георг Ширмбек.

По мнению немецкого эксперта, у нашего региона большой потенциал. "Я уже получил приглашение приехать в Белокуриху в следующем году, планирую привезти с собой из Германии специалистов в области создания природных парков. Думаю, что эта группа поможет предметно решать вопросы формирования нового природного парка. Его изюминкой станут уникальные растительные сообщества, которые существуют только в Алтайском крае", — уверен Георг Ширмбек.

Руководитель отдела по торговле с Европой, Россией и США Администрации провинции Кангвон Республики Корея Ким Ен-Кап уверен, что Алтайский край и провинция Кангвон одинаково заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в экономике и социальной сфере.

Фото: altagro22.ru

"В сельском хозяйстве Алтайского края нам особенно интересна экологически чистая продукция, не содержащая ГМО и различные искусственные добавки. Мы считаем, что экологически чистая продукция из Алтайского края будет пользоваться спросом у нас на рынке. Граждане нашей страны придерживаются здорового образа жизни, хотят питаться экологически чистыми продуктами", — говорит Ким Ен-Кап.

По его словам, в Южную Корею уже импортируют чагу, сторона также заинтересована в поставках гречневой и овсяной круп, подсолнечного масла и пантов марала.

Справка:

В 2017 году между компаниями и посетителями агрофорума были заключены договоры намерения на сумму около 700 миллионов рублей. Мероприятие посетило около 25 тысяч человек.