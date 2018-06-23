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Состояние сельхозтехники в Алтайском крае проверили сотрудники Госинспекции совместно с ГИБДД. Специалистами было проверено более 1700 единиц техники.
Из них 542 единицы оказались не готовы к проверке. Так, поломки выявлены у 90 машин, свидетельства о прохождении техосмотра не было у 76 трактористов, а 107 водителей вовсе оказались без прав. Отметим, что 18 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
Такие масштабные проверки проходили в Алтайском крае уже во второй за последние годы.
"Учитывая, что большое количество тракторов имеет высокую степень износа и представляет потенциальную опасность для работающих на ней, иных граждан, окружающей среды и экологии, Госинспекцией было принято решение о проведении рейдов с целью выявления техники, не прошедшей техосмотр", — отметили в Госинспекции.
Административному штрафу на сумму 114 600 рублей подвержено более 300 должностных, юридических лиц и водителей самоходных машин.
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