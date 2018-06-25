От крючка до катера: в Барнауле открылся мегадискаунтер "Трофей"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

"Трофей" — это не просто магазин клубного типа, расположенный в Барнауле, это уже местный бренд. С 2010 года он известен и любим рыболовами, охотниками, туристами Алтайского края и Республики Алтай. В мае в столице региона на новом месте по адресу пр. Калинина, 57/1 открылся третий филиал сети, а точнее, дискаунтер переехал с пр. Калинина, 30/7 и превратился в мегадискаунтер на пр. Калинина, 57/1. Но назвать его просто магазином не повернется язык. Это 40 000 качественных товаров на трех тысячах квадратных метров, поэтому и формат магазина стал "мегадискаунтер".

Корреспондент портала Amic.ru прогулялся по этому "царству" товаров для активных людей. Купить здесь можно буквально всё: от крючка до большой алюминиевой лодки. В "Трофее" есть всё, что может потребоваться для охоты, рыбалки и туризма на Алтае: одежда, обувь, оружие, снасти, снаряжение, палатки и спальники, посуда, техника для активного отдыха (водно-моторная техника, квадроциклы, снегоходы, GPS-навигаторы, эхолоты, радиостанции). Только одних спиннингов тут больше сотни. Нужный вам подберут, например, именно для рыбалки на Оби, то есть на определенную рыбу и в определенных природных условиях.

А такой выбор моделей лодок и лодочных моторов есть в Барнауле, пожалуй, только здесь. Кстати, вся техника обслуживается в сервисном центре. Также лодочные моторы в рабочем состоянии можно сдать в магазин для продажи и получить скидку на новый товар.

Из всех трех магазинов "Трофея" в Барнауле здесь самый большой выбор товаров. Представлены бренды самые известные и любимые в мире рыбалки, охоты и туризма: MAJOR CRAFT, ZEMEX, Shimano, Rapala, Petz, Redfox, Vento, БАСК, Mountec, Alexika, ХСН, Sitka, Benelli и многие другие.

Кстати, про бренды. Здесь уже есть вышедший в продажу только весной 2018 года спортивный карабин концерна "Калашников". Значительная часть товаров — продукция собственного производства группы компаний "Тонар". Это бренды Helios и Premier Fishing: ледобуры, лодки, весла, одежда, рыболовные товары, фонари, кемпинговая мебель, коврики, мангалы. Все изделия из качественных, проверенных материалов и сделаны не хуже иностранных брендов, а то и лучше. Например, швы у лодок проваренные, большинство других производителей их проклеивают. Первый вариант делает лодку более надежной, долговечной и легкой. Цена на собственные товары ниже, чем на другие аналоги.

"Весь товар, выпускаемый под нашими брендами, разрабатывается специалистами и всегда тщательно проверяется в работе. Президент федерации рыболовного спорта Алтайского края Сергей Казанцев и наши сотрудники тестируют всё лично. Они выезжают и пробуют всё в деле ", — рассказала управляющая мегадискаунтером Наталья Кузнецова.

"Трофей" работает для розничных и оптовых клиентов. Товар можно купить в дискаунтере, заказать по прайсу или в набирающем популярность интернет-магазине www.trofey.ru и заказать доставку.

Сейчас в выставочной части магазина представлен широкий ассортимент палаток и лодок — то, что нужно сейчас в разгар лета. В каждую палатку можно забраться, каждая лодка в натуральную величину.

У "Трофея" много постоянных клиентов, уже оценивших качество товаров. Сюда приезжают со всего Алтайского края, Горного Алтая, а также из соседнего Казахстана. Часто в "Трофей" заглядывают иностранные туристы. И даже им помогут подобрать всё необходимое: некоторые сотрудники свободно владеют английским языком.

Частыми покупателями становятся и женщины — в регионе недавно появилась женская рыболовная лига Сибири. Для них "Тонар" сейчас разрабатывает специальный женский костюм для зимней рыбалки: он будет удобным и красивым.

"Мы всегда идем навстречу покупателям. Если в магазине чего-то нет, то везем под заказ. Но это будут тоже только проверенные товары. Мы не гонимся за низкой ценой, мы предлагаем то, что сделано качественно и при должном уходе прослужит максимально долго", — добавляет Наталья Кузнецова.

Про цены много говорить не будем — здесь есть и недорогие товары, и мировые бренды из ценовой категории выше среднего. Что главное — цена любого товара соответствует его качеству. На товары есть скидки по дисконтным картам и начисление бонусов за покупку, что приятно. Например, при покупке товара от 20 тысяч рублей в мегадискаунтере вам сделают скидку 15% как оптовому клиенту. По всей сети действуют дисконтные карты со скидками 5, 7 и 10%. Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать всё нужное по запросу и возможностям покупателя.

Сотрудники магазина — его гордость. Почти все консультанты, работающие в зале, в прямом смысле мастера своего дела. Здесь работают опытные рыбаки, охотники, профессиональные туристы, мастера спортивной стрельбы. Они знают о товарах не из маркетинговых буклетов, а из собственного опыта. Многие из них являются действующими спортсменами.

Все сотрудники магазина, с которыми мы беседовали, делают вывод, что для каждого вида охоты, рыбалки или туризма нужен свой, подобранный именно для каждого человека в соответствии с его предпочтениями набор одежды и снаряжения. Тут значение имеет не столько цена, сколько правильный подбор. Покупки в "Трофее" — залог приятного и эффективного досуга.

Мегадискаунтер "Трофей" расположен по адресу пр.Калинина, 57/1

Телефон: общий, отдел охоты 8 (3852) 22-72-33; отдел водно-спортивной техники 8 (3852) 22-72-31

Режим работы: пн – сб: 9:00 — 20:00. Вск: 9:00 – 18:00

Соцсети: "ВКонтакте" и "Инстаграм"

Адреса других магазинов "Трофей"

ул. Малахова, 119

Телефоны: отдел рыбалки, одежды и обуви, охоты 8 (3852) 227-217; лодок и моторов, туризма, 8 (3852) 290-005; круглосуточный телефон: 8-963-572-72-27

E-mail: sov@tonar.su



ул. Короленко, 102

Телефон: отдел одежды и обуви, отдел туризма 8 (3852) 20-29-20; отдел рыбалки 8 (3852) 20-27-01; отдел охоты 8 (3852) 20-27-04; по вопросам заказа и доставки: 8-800-700-33-26

E-mail: im-trofey@mail.ru