Медведев пообещал фермерам компенсировать рост цен на топливо

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионам при необходимости будет оказана помощь на компенсацию роста цен на топливо для проведения сельскохозяйственных работ, передает ТАСС.
На состоявшемся в пятницу селекторном совещании по подготовке к уборке урожая глава кабмина подчеркнул, что ситуация с ценами на горюче-смазочные материалы "в целом стабильная".
"Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости", — заверил Медведев.
Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил стабилизацию цен на топливо и допустил, что они будут расти на уровне инфляции.
Комментарии
в целом стабильная? Димон да ты охренел?
сейчас будут подачки раздавать, чтобы народ чего не сотворил...
"Димон да ты охренел?"
====
да охренел. и чо?