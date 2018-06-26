Уже более десяти лет в Алтайском крае проходит региональный литературный фестиваль Роберта Рождественского, который объединяет поэтические выступления, экскурсии, ярмарки и концерты. Этот год не стал исключением. 22 июня любители поэзии и именитые гости собрались в ГМИЛИКА на открытии фестиваля.

"Фестиваль наш — это мощное явление, в основе которого лежат многолетние чтения, проводившиеся на Алтае. В крае за эти годы сделано многое: открыт музей, изданы книги, созданы проекты и многое другое, но самым важным на фестивале можно считать наших гостей, любителей поэзии, а также литературное наследие Роберта Рождественского", — этими словами открыл фестиваль директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтайского края Игорь Коротков.

Не хранить на антресолях, а гордиться

Среди почетных гостей была и дочь поэта, с его же портретом на футболке, художница, переводчик, журналистка и писательница Екатерина Рождественская. На открытии она вспомнила о том, как директор ГМИЛИКА Игорь Коротков в поисках экспонатов для косихинского Мемориального музея Роберта Рождественского приезжал к ней с мамой. Тогда они поняли, что отдают вещи отца в хорошие руки.

"Я помню, как Игорь приходил к нам восемь лет назад, мы ждали его в Переделкино. Мама долго выбирала, какие вещи отдать, но в итоге не захотела расставаться с памятными для нее предметами. Я говорю, тебе обязательно нужно что-то передать, ведь это будут показывать в музее у папы на родине. Нужно этим гордиться, а не хранить на антресолях. В итоге она выбрала несколько вещей. Потом пришел Игорь и с таким пиететом отнесся к вещам. Я поняла, что такое внимание к памяти отца для нас дорого, мама это тоже поняла и стала собирать еще разные фотографии, документы", — поделилась воспоминаниями со зрителями Екатерина Рождественская.

Дочь поэта на Алтай тоже приехала не с пустыми руками. С собой Екатерина привезла книгу, которая лежала у Рождественского на столе — "Русский Алтай" 1902 года, а также четыре карты Белокурихи и Телецкого озера. По ее словам, это те вещи, которые всегда были в кабинете ее отца и напоминали ему о родине.

Екатерину в поездке на Алтай сопровождала директор книжного магазина "Москва", вице-президент Российского книжного союза Марина Каменева, которая помогала в реализации разных издательских проектов нашего региона. Она также привезла подарок — 5 томов "Строфы века: Антология русской поэзии", над которой работал другой знаменитый автор — Евгений Евтушенко. Это очень редкое издание, в котором он собрал известных и малоизвестных поэтов России, к каждому написав статью и стихотворение. Сборник на открытии фестиваля передали в библиотеку имени Вячеслава Шишкова.

"У нас уже в календаре стоит пометка на следующий год "Косиха". Это уже такая традиция, и спасибо вам за нее. Мне очень приятно то, что Алтайский край уделяет так много внимания издательским программам и людям, жившим на этой земле", — призналась Марина Каменева.

Стихи как наказ

Вечером 22 июня в честь открытия фестиваля на площади у театра драмы прошел торжественный концерт, программа которого получила название "В каждой песне я вновь оживу".

Мероприятие посетил и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в сопровождении супруги. Со сцены он сам прочитал стихи Рождественского, напомнив о величине таланта нашего земляка.

"Стихи этого поэта сегодня для нас звучат как наказ, а фестиваль, посвященный его памяти, стал уже традиционным. Сегодня мы будем вспоминать стихи Роберта Ивановича, петь его любимые песни, а на следующий день соберемся на его малой родине — в селе Косиха. Здесь откроется памятник, над которым работал Зураб Церетели. Мы всегда будем помнить Рождественского и знакомить с его творчеством подрастающее поколение", — прокомментировал Виктор Томенко.

Здесь собралось несколько тысяч людей, перед которыми выступили артисты омской филармонии, актер театра и кино Максим Аверин, симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края под управлением Дмитрия Лузина и московский баритон Владислав Косарев. Они исполняли песни на стихи Рождественского, а также его произведения.

"Я только познакомилась с Виктором Томенко, и он подкупил меня сразу, так как не каждый чиновник может стихи Рождественского наизусть прочитать. Молодой, красивый, очень рекомендую, мне понравился", — оценила выступление врио губернатора Екатерина Рождественская.

Рождественский на родине

На следующий день, 23 июня, мероприятие продолжилось на родине поэта — в селе Косиха. Именно здесь презентовали памятник поэту работы скульптора Зураба Церетели. Двухметровая композиция, отлитая из бронзы, теперь украшает площадь у Центра патриотического воспитания и Мемориального музея Роберта Рождественского.

Подробностями появления скульптуры поделилась Екатерина Рождественская. По ее словам, скульптор с удовольствием взялся за эту работу, при этом бесплатно.

"Я поговорила с Зурабом, мы с ним дружим, и попросила сделать памятник. Он согласился и совершенно бесплатно. Когда скульптура была закончена, я зашла во дворик, где она стояла, и там на меня смотрел отец. Только я бы сигарету добавила", — пошутила Рождественская.

На родине поэта собралось около 10 тыс. человек. Развлекали их межрайонным песенным и поэтическим фестивалями, а также фестивалем национальных культур. После церемонии открытия памятника программа продолжилась на месте, которое носит романтическое название Яр любви. Здесь вручили Губернаторские литературные премии Роберта Рождественского, а также прошла концертная программа с участием Максима Аверина, Анны Якуниной, Владислава Косарева и оркестра Государственной филармонии Алтайского края. Лауреатом этого года стал московский поэт Виктор Кирюшин.