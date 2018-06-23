Фото: ksonline.ru
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который произойдет с 1 июля, не обойдет стороной и город-спутник Барнаула — Новоалтайск.
Портал Amic.ru продолжает информировать, как сильно поднимется плата за коммуналку в крупнейших городах Алтайского края.
Ранее мы сообщали о том, на сколько для жителей региона вырастут тарифы на электричество, а также подробно писали о грядущем повышении тарифов в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Белокурихе.
В Новоалтайске же с 1 июля плата за холодное и горячее водоснабжение, а также за тепло и водоотведение будет выглядеть так:
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