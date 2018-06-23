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Как менялись выпускные балы от петровских времен до наших дней

, ИА "Амител"
Рассказываем, когда девушек пустили на выпускные и когда появилась традиция встречать рассвет после бала

Фото: Miratrevl.ru

Сегодня, 23 июня, в школах Барнаула и Алтайского края начинаются выпускные балы. А это значит, что к вечеру на улицах вы встретите множество особенно красивых девушек и юношей. Глядя на них многие будут вспоминать историю своего выпускного бала. А мы вспоминаем историю появления выпускных балов.

1. Выпускные балы ввел Петр I

Кадр из кинофильма "Гардемарины, вперед"

Да, именно "прорубивший окно в Европу" император всея Руси Петр I ввел традицию проведения выпускных вечеров. Первыми это событие отпраздновали воспитанники Школы математических и навигационных наук в 1718 году. Спустя год идею подхватили и студенты Морской академии в Санкт-Петербурге. На первых выпускных вечерах были только юноши: девушки на торжестве не появлялись, поскольку находились на домашнем обучении.

Во время праздника молодые люди получали документы об окончании с оценками, хором пели песни, пили шампанское и в шутку дрались. Часто, впрочем, и не в шутку.

2. На выпускных барышни искали женихов

Фото: May-ekb.ru

С тех пор каждый год в Москве и Петербурге июнь заканчивался фееричными балами. На рубеже XVIII-XIX веков выпускные вечера стали посещать и девушки. Правда, не для получения аттестата. На этих вечерах родители подыскивали им потенциальных женихов, ведь обучение в учебных заведениях могли себе позволить только юноши, принадлежавшие к богатым семьям.

Поскольку теперь выпускные посещали дамы, их организация изменилась: на вечерах стали утраивать банкеты и танцы. Выпускники танцевали котильон и мазурку со своими спутницами. Юноши писали стихотворения и посвящали их прекрасным незнакомкам. Вместо кулачных драк дрались дуэлях из-за женщин.

Чтобы представить "невесту" во всей ее красе родителям приходилось значительно потратиться — модный наряд из дорогой ткани, кареты, лошади, сопровождение. На сумму, которую тратили на выход девицы можно было купить небольшое имение.

3. Удешевление выпускных

Фото: www.catchandrelease.ru

В конце XIX-начале ХХ века выпускные "подешевели". Институты благородных девиц и мужских гимназий взяли на себя большую часть затрат на проведение банкетов с музыкой. А наряды не требовались: выпускники были в ученической форме.

4. Отмена выпускных и из возрождение

Фото: Ulpressa.ru

После Октябрьской революции 1917 года выпускные вечера стали считаться "пережитком буржуазии". И потому комсомольцы получали аттестаты зрелости в повседневной одежде, слушая речи о коммунизме.

Впрочем, к 1930-м годам выпускные вернули, но длинные напутственные речи о пути к коммунизму еще долго были важной составляющей праздника. Впрочем, вчерашним школьникам это не мешало после торжественной части безудержно веселиться и выплясывать популярные в буржуазной Америке "фокстрот" и "чарльстон".

Что касается нарядов, то как правило, девушки сами шили себе выпускные платья. Самыми модными в тот период были ткани в горошек.

5. После вальса на фронт

Фото: kudago.com

Великая Отечественная война внесла свои коррективы. В июне 1941 года выпускники танцевали вальс, а на следующий день уходили на фронт.

В 1941-1945-х годах о пышных торжествах и речи идти не могло, но ребята все равно отмечали выпускные, пели военные песни, мечтали о мире. В послевоенные годы традиция проводить выпускные вечера возродилась. Тогда особым шиком у девушек считались платья светлых оттенков — такой ткани было мало, в основном выпускники приходили в обычной школьной форме.

Вчерашние школьники ставили сценки и спектакли. На следующий день после выдачи аттестата выдавали характеристики. Нередко можно было увидеть людей постарше: те, кто вернулся с войны, смогли, наконец, забрать аттестат, а заодно и памятную фотографию с учителями и одноклассниками.

6. Встреча рассвета

Фото: E-w-e.ru

Традиция встречать рассвет после выпускного бала появилась только в 1960-х годах. Тогда наряжаясь к торжеству девушки делали химическую завивку, надевали мини-юбки или лёгкие короткие платья, подводили брови и красили губы маминой помадой, чаще всего красного оттенка. Юноши делали стрижки в стиле музыкантов группы "the Beatles" и играли рок-н-ролл.

Именно в это время выпускной стал масштабным праздником, требующим серьезных вложений со стороны родителей. На подготовку к празднику тратили 45-50 рублей — достаточно весомая сумма для тех времён. А на праздничный стол вернулось запрещённое во времена революции шампанское.

7. "Burda" исполняет мечты

Фото: Talkypic.com

Разноцветные платья стали пиком моды на выпускных в 1980-х годах. Тогда в Советском Союзе начал издаваться немецкий журнал "Burda Fashion" с выкройками. И благодаря ему юные модницы исполняли свои мечты о самом-самом красивом платье. После вручения аттестатов выпускников ждали праздничный ужин и танцы, а потом, счастливые и весёлые, бывшие школьники отправлялись встречать рассвет, исполняя песни под гитару.

8. "Начесы" и стразы

Фото: School8kaluga.edusite.ru

В лихие девяностые бешеной популярностью у выпускников пользовались пиджаки с большими "подплечниками" и прически с начёсами. Наряды украшали стразами, рюшами, пайетками. В моде был ассиметричный крой и смешение стилей. В то же самое время родители учеников шли на всяческие ухищрения, чтобы собрать праздничный стол в условиях, когда по полгода и больше не выплачивали заработную плату.

9. Выпускной бал как статус

Фото: Gorod-lugansk.com

В XXI веке выпускные балы стали подчеркивать статусность и финансовое благосостояние школьников. Праздничная часть проходит в ресторанах и кафе, детей развлекают приглашенные аниматоры и звезды. Празднество сопровождается фейерверком. Веселье снимают фотографы и видеооператоры.

Появились выпускные для "особой" категории выпускников. Так называемые балы отличников и "закрытые" вечеринки.

Елена Кукина

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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