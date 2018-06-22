Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что Цены на топливо для автовладельцев при реализации предлагаемых мер могут увеличиться вдвое.
В Госдуму внесен проект закона о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли, одобренный ранее правительством. Документ предусматривает постепенное обнуление экспортных пошлин при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года.
"Конечно, это принесет значительные средства в бюджет. Компаний это не коснется, фактически, для них налоговая нагрузка не изменится. Но это послужит дальнейшим механизмом для изъятия средств у населения. Фактически, этот налоговый маневр означает, что мы все значительно обеднеем в течение шести лет, поскольку эти деньги в бюджет будут изыматься из наших карманов. Нагрузка на цены на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, безусловно, вырастет. Если не будут защищены от внешних рынков наши внутренние рынки, если пошлина на бензин и дизельное топливо также обнулится, то рост цен составит где-то 100 процентов, то, есть в два раза", — считает Танкаев.
Отметим, что кабмин в рамках налогового маневра оставит за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в форс-мажорных ситуациях. При росте цен на бензин на 20% в течение одного квартала, экспортная пошлина на него будет повышаться до 90%. Вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что дополнительные доходы бюджета от налогового маневра оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. за шесть лет.
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