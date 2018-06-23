Школьные выпускные балы пойдут в Алтайском крае с 23 по 30 июня. Во время торжественных мероприятий почти 11,5 вчерашних школьников получат аттестаты о среднем общем образовании. При этом более 1300 выпускников претендуют на получение медали "За успехи в учении".
Как сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края, наибольшее количество торжественных мероприятий пройдет 23 июня. В этот день выпускные состоятся в 42 районах и городах региона. Также массовыми днями проведения праздника станут 26 и 29 июня.
Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях края.
В общеобразовательных учреждениях будет организовано дежурство сотрудников полиции, МЧС, а также педагогов, родителей. Для них проведен инструктаж об ответственности за жизнь, здоровье, безопасность выпускников.
При этом в ведомстве подчеркивают, что даже во время школьного бала необходимо соблюдать закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края". Согласно закону, не допускается проведение школьных выпускных вечеров в общественных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (перечень мест определен органами местного самоуправления). Также не допускается нахождение в общественных местах несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
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