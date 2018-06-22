Группа депутатов от ЛДПР во главе с вице-спикером палаты Игорем Лебедевым внесла поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части уточнения условий привлечения к административной ответственности и их направила на рассмотрение Госдумы, пишет "Парламентская газета".
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Расположенные на дороге камеры фиксируют госномер машины, время ее проезда, координаты, а затем рассчитывают среднюю скорость, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. Если средняя скорость превышает установленную скорость движения, на водителя налагается административное взыскание.
По мнению депутатов, применение в данном случае Кодекса об административных правонарушениях некорректно, поскольку в нем, как и в Правилах дорожного движения, отсутствует понятие "средняя скорость".
По мнению авторов поправок, для привлечения к административной ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время. Некорректным также является привлечение к административной ответственности по другим статьям КоАП РФ в случае фиксации с помощью автоматических комплексов изменения расположения транспортного средства на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части, например в начале и в конце тоннеля, то есть не в конкретно установленном месте и не в конкретно установленное время.
Депутаты указали, что привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо. Они уточнили, что "административное взыскание может быть наложено только после фиксации превышения установленной скорости движения, нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части в конкретном месте и в точно указанное время".
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