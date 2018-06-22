В Калининградской области идет суд над местным жителем, который в костюме Деда Мороза ударил посохом подростка, сообщает пресс-служба суда города Светлогорска.
Инцидент произошел 1 января 2018 года, когда новогодний волшебник гулял по городу. Дед Мороз встретил 17-летнего школьника и попросил того прочитать стихотворение. Получив отказ, мужчина ударил его посохом. В результате подросток получил перелом челюсти и был доставлен в больницу.
За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. Отмечается, что мужчина ранее был судим.
Комментарии
ахаха ржунимагу! бояры поди перебрал, болезный