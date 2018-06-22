Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов заявил в эфире НСН, что ожидаемое снижение уровня одобрения властей россиянами обусловлено послевыборной ситуацией. снижение рейтинга доверия следовало ожидать.
Рейтинги президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева в июне снизились. По данным ВЦИОМ, падение рейтинга одобрения деятельности президента с середины мая составило более 8%, снизившись с 80,3% до 72,1% , премьер-министра — почти 7%, с 45,4% до 38,5%. Одобрение правительства в целом снизилось на 7,6%, с 52,3% до 44,7%. Неодобрение деятельности главы государства выросло на 6,1%, с 12,3% до 18,4%, а председателя Кабмина — на 7,2%, с 37,5% до 44,7%. Число недовольных работой правительства выросло с 31,1% до 38,5% (7,4%).
"Правительство не достаточно быстро отреагировало на повышение цен на нефть, следствием которого стало повышение цен на бензин. И эта заминка послужила в первую очередь причиной падений рейтинга правительства, поскольку можно говорить о пенсионной реформе, можно говорить о росте цен, но рост цен происходит сегодня. Он произошел на наших глазах", — отметил Смирнов.
"А пенсионная реформа — это разговоры. Поэтому, конечно, рост цен на бензин сказался на рейтинге правительства сильнее всего остального", — добавил социолог.
Он также подчеркнул, что, в принципе, снижение доверия — это ожидаемая вещь, "поскольку еще во время формирования правительства в сети появлялось много всяких вбросов, были алармистские сигналы".
"Но формирование правительства завершилось, группы влияния перестали воздействовать на средства массовой информации, но инерция информационного общества продолжает сказываться, до наших граждан информация доходит через две недели, через месяц. С этим и связано падения рейтинга правительства, оно предсказуемое, после выборов так происходит всегда", — заключил Смирнов.
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