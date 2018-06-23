В Барнауле вновь открылся Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. На площади у театра драмы собрались десятки людей, а в качестве специального гостя мероприятие посетила Екатерина Рождественская, дочь знаменитого поэта.
Программа концерта получила название "В каждой песне я вновь оживу". Перед зрителями выступили артисты омской филармонии, актера театра и кино Максим Аверин. Здесь звучали песни на стихи Рождественского, а также его произведения.
Мероприятие поселил и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в сопровождение супруги.
Напомним, что основные мероприятия пройдут 22 июня в селе Косиха.
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