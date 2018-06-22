В возрасте 95 лет скончался Герой России, летчик-испытатель Иван Леонов, сообщает портал правительства Тульской области.
Леонов попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире боевой летчик, который управлял самолетом ампутированной рукой. За время Великой Отечественной войны он совершил порядка 60 боевых вылетов, проводя разведку местности, занимаемой противником, доставляя грузы для партизанских отрядов.
С протезом левой руки Леонов выполнял боевые задачи в составе 33-й эскадрильи Первой воздушной армии.
Летчик удостоен трех орденов Боевого Красного Знамени, ордена Отечественной войны, медалей "За отвагу" и других государственных наград.
В 1995 году Указом Президента ему было присвоено звание Героя России.
"Его мужество и отвага стали примером для многих защитников Родины. Светлая память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах", — заявил губернатор области Алексей Дюмин.
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