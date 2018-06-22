Депутаты Госдумы от КПРФ предложили рассмотреть вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), соответствующий законопроект внесен в палату, пишет "Парламентская газета".

Ранее коммунисты уже неоднократно вносили в Госдуму законопроект о выходе из ВТО. В частности, аналогичный документ предлагался к рассмотрению в июле и ноябре 2017 года, а также в январе 2018 года.

Депутаты предлагают признать утратившим силу Федеральный закон "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года", а также денонсировать протокол о присоединении к указанному соглашению.

Авторы проекта отмечают, что протокол об учреждении ВТО был принят Федеральным Собранием с нарушением регламента — он не был представлен ни Госдуме, ни Совфеду, а также не был переведен на русский язык.

"Никаких преференций, выгод и даже стимулирования к росту экономики Россия не получила", — отмечают депутаты.

Они также оценили ориентировочные потери от ВТО в разрезе бюджетной поддержки в 871,3 миллиарда рублей.

Кроме того, по словам авторов инициативы, введение санкций в отношении России говорит о том, что ВТО "не защищает страну от произвола международной олигархии и политических инсинуаций".

Также они указывают, что ВТО используют как инструмент давления на РФ и подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 миллиарда евро в год за введенное эмбарго свинины. Данный штраф аннулирует все используемые и неиспользуемые преференции, полученные страной из ВТО, полагают депутаты.

По мнению парламентариев, последствия выхода из организации не скажутся негативно на экономическом развитии страны. Первой причиной тому они указывают сохранение членских взносов в ВТО в бюджете. Взносы привязываются к доле России в мировой торговле, таким образом, чем больше продает государство, тем выше его взносы.

"Во-вторых, на международном рынке Россия будет торговать по правилам ВТО, при этом не будет попадать под санкции этой организации. В-третьих, правила ВТО не будут тормозить развитие отношений в Таможенном союзе и Евразийском союзе", — отмечают авторы инициативы.

Они указывают, что Россия в случае выхода из организации будет свободна в выборе ввозных и вывозных таможенных пошлин, а внутреннее ценообразование не нужно будет согласовывать с ВТО.

"В итоге Россия ничего не потеряет, наоборот, приобретет свободу в экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию страны и ее экономики", — говорится в пояснении к проекту.