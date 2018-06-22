Российский болельщик объяснил свой поцелуй в эфире немецкого канала

Российский болельщик Руслан Камолов, поцеловавший немецкую журналистку в эфире канала Deutsche Welle, объяснил свое поведением радостью от проведения Чемпионата мира по футболу в нашей стране, сообщает Федеральное агентство новостей.
"Мои действия были спонтанными — я просто был рад, ликовал по причине того, что в нашей стране проходит такой грандиозный спортивный турнир", — сказал Камолов.
Инцидент произошел 14 июня, накануне старта первого матча турнира между сборными России и Саудовской Аравии. Журналистка канала записывала стендап на Манежной площади в столице, когда к ней подошел мужчина, обнял и поцеловал в щеку.
В западных СМИ этот ролик получил большую известность. Некоторые расценили действия мужчины как домогательство.
"В действительности я просто хотел взять ее за плечи. В это время я кричал, что наша страна — чемпион", — рассказал Камолов.
Он также добавил, что с этим видеороликом ознакомилась его гражданская жена, которая восприняла случившееся как шутку.
Комментарии
истинных ариек то арабы раком ставят, то русские жиробасы...