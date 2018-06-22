Председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в ходе встречи с социальным блоком правительства представители "Единой России" получили исчерпывающую информацию о том, с чем связана необходимость изменения параметров пенсионной системы, пишет "Парламентская газета".
"С этой информацией мы поедем в регионы, будем ее озвучивать во время встреч с избирателями, региональными законодателями, объяснять причинно-следственную связь готовящихся преобразований", — сказал сенатор.
По словам Рязанского, правительства представило парламентариям как статистическую, так и доказательную информацию, объясняющую, как именно в кабмине работали над параметрами пенсионных изменений.
"Они свои параметры доказали", — подчеркнул Валерий Рязанский.
Комментарии
А ну если доказали, то ребят ничего не поделаешь, расходимся (