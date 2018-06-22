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Кабмин доказал необходимость изменения параметров пенсионной системы

, ИА "Амител"
"Они свои параметры доказали", - подчеркнул сенатор Рязанский

Фото: plurk.com

Председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в ходе встречи с социальным блоком правительства представители "Единой России" получили исчерпывающую информацию о том, с чем связана необходимость изменения параметров пенсионной системы, пишет "Парламентская газета".

"С этой информацией мы поедем в регионы, будем ее озвучивать во время встреч с избирателями, региональными законодателями, объяснять причинно-следственную связь готовящихся преобразований", — сказал сенатор.

По словам Рязанского, правительства представило парламентариям как статистическую, так и доказательную информацию, объясняющую, как именно в кабмине работали над параметрами пенсионных изменений.

"Они свои параметры доказали", — подчеркнул Валерий Рязанский.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.06.2018 22:25
Che

А ну если доказали, то ребят ничего не поделаешь, расходимся (

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