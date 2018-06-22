Правительство предложило ввести с 1 января 2019 года акциз на смесь для кальянов. Поправки содержатся во внесенном в Госдуму законопроекте, направленном на завершение налогового маневра, пишет "Парламентская газета".
Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в статью Налогового кодекса, "предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси".
При этом кальянной смесью будет признаваться многокомпонентная смесь, которая предназначена для использования в кальяне путем парения или курения.
Такая смесь должна быть изготовлена из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина, но с добавлением других жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов. При этом должно выполняться условие, что массовая доля нерастворимых в воде веществ не превышает 20% от массы смеси.
Предлагается установить ставку акциза на кальянную смесь за один килограмм в размере 457 рублей в 2019 году, 476 рублей — в 2020-м и 495 рублей — в 2021 году.
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