"Единая Россия" инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что на предстоящей региональной неделе депутаты Госдумы от партии инициируют максимально широкое общественное обсуждение пенсионной реформы, сообщается на сайте партии.
"Помимо встреч с депутатами региональных собраний, нужно ежедневно проводить встречи на разных площадках, с нашими первичками, с различными средами, лидерами общественного мнения. Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения", — заявил Турчак.
Ранее "Единая Россия" провела расширенное заседание фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, на котором обсуждались предложенные правительством изменения в пенсионном законодательстве.
Турчак отметил, что цель реформы — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более обеспеченной, более комфортной, достойной.
"Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависят будущее страны и стабильность нашей пенсионной системы", — заявил Турчак.
По его словам, есть три главных направления: "Во-первых, решение необходимо реализовывать. Во-вторых, наш ориентир — реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед. В-третьих, люди должны почувствовать, что мы поднимаем и предлагаем Правительству варианты содержательных решений".
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