Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик извинился

Болельщик из Аргентины Нестор Фернадо Пенови, которому запретили посещать матчи футбольного чемпионата мира за оскорбление россиянки, извинился за свое поведение, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на интервью аргентинским СМИ.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором аргентинский болельщик просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного и оскорбительного содержания. Аргентинские власти инициировали наказание Пенови запретом на посещение игр турнира, который проходит в эти дни в России.

"Я приношу извинения за шутку в отношении девушки. Приношу извинения народу Аргентины, России, всем. Моим друзьям, тому месту, где живу, моим детям, матери моих детей. Мне стыдно. В действительности я не такой, мне 47 лет, и я добропорядочный человек", — сказал Пенови.

Он также рассказал, что перед инцидентом в компании 14 друзей выпил пива, но в состоянии опьянения не был. Пенови назвал записанное видео дурной шуткой, которая предназначалась для узкого круга лиц, а не для всего интернета. Он подчеркнул, что унижение женщин в его намерения не входило.

"Это путешествие, о котором я мечтал, такое приятное, и вот надо же было такому случиться. Это моя ошибка", - признал аргентинец. Он добавил, что пока не знает, вернется ли он на родину досрочно или нет. Права посещать матчи чемпионата мира у него больше нет.

Пенови также пожаловался на разрушенную жизнь. "Они добились, чего хотели. Разрушили мою работу, я больше не могу работать. Ни мои дочери, ни моя жена не хотят меня видеть. У меня нет больше сил, чтобы выбраться из этого колодца", — написал аргентинец в своем Facebook. Он добавил, что сейчас находится в депрессии.