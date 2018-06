Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик извинился

Болельщик из Аргентины Нестор Фернадо Пенови, которому запретили посещать матчи футбольного чемпионата мира за оскорбление россиянки, извинился за свое поведение, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на интервью аргентинским СМИ.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором аргентинский болельщик просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного и оскорбительного содержания. Аргентинские власти инициировали наказание Пенови запретом на посещение игр турнира, который проходит в эти дни в России.

"Я приношу извинения за шутку в отношении девушки. Приношу извинения народу Аргентины, России, всем. Моим друзьям, тому месту, где живу, моим детям, матери моих детей. Мне стыдно. В действительности я не такой, мне 47 лет, и я добропорядочный человек", — сказал Пенови.

Он также рассказал, что перед инцидентом в компании 14 друзей выпил пива, но в состоянии опьянения не был. Пенови назвал записанное видео дурной шуткой, которая предназначалась для узкого круга лиц, а не для всего интернета. Он подчеркнул, что унижение женщин в его намерения не входило.

"Это путешествие, о котором я мечтал, такое приятное, и вот надо же было такому случиться. Это моя ошибка", - признал аргентинец. Он добавил, что пока не знает, вернется ли он на родину досрочно или нет. Права посещать матчи чемпионата мира у него больше нет.

Пенови также пожаловался на разрушенную жизнь. "Они добились, чего хотели. Разрушили мою работу, я больше не могу работать. Ни мои дочери, ни моя жена не хотят меня видеть. У меня нет больше сил, чтобы выбраться из этого колодца", — написал аргентинец в своем Facebook. Он добавил, что сейчас находится в депрессии.

Por favor antes de insultarme (que reconozco que me lo merezco) lean la nota.

No justifico mi error, repito, sólo quiero que me disculpen por mi desubicado "chiste" de muy mal gusto. https://t.co/oji2ftDyP2