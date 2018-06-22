Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия может повысить пошлины на ввоз американских легковых автомобилей в рамках ответа на введение США заградительных тарифов на сталь и алюминий, передает ТАСС.
"Рассматривается", — сообщил Орешкин, отвечая на вопрос, будет ли принята соответствующая мера.
Ранее министр сообщил, что ответные импортные пошлины России затронут поставки из США строительно-дорожной техники и некоторых других товаров, лекарств среди них не будет.
Также Орешкин указал, что дополнительные пошлины будут распространяться только на продукцию, имеющую аналоги на российском рынке.
В конце мая Москва уведомила руководство ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на товары из США, годовой объем поставок которых в Россию составляет 3,16 миллиарда долларов.
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