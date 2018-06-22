Нападение на Бориса Гребенщикова в Киеве попало на видео

Концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова в столице Украины оказался под угрозой срыва, сообщает "Пятый канал".
Во время выступления к Гребенщикову прорвался радикально настроенный националист. Мужчина попытался ударить музыканта и развернул антироссийский плакат, заявив о "рашизме" лидера "Аквариума".
Однако сорвать концерт агрессивному киевлянину не удалось. Охрана быстро разобралась с начавшим распускать руки мужчиной, за что была вознаграждена аплодисментами публики.
Отреагировал на выходку радикала и сам Гребенщиков: "Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше".
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