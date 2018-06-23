Суббота, 23 Июнь, 02:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,24
€ 73,72
398144
22°
Обь
556см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выпускные-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018
Новости

Найден способ избежать особо опасного рака и предотвратить метастазы

, ИА "Амител"
Исследования помогут разработать новые методы лечения онкологических заболеваний

Фото: oncc.ru

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне обнаружили белок Munc13-4, который помогает раковым клеткам выделять экзосомы, стимулирующие рост злокачественной опухоли, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на MedicalXpress.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Cell Biology, помогут разработать новые методы лечения онкологических заболеваний и предотвратить развитие метастаз. 

Экзосомы представляют собой микроскопические пузырьки, состоящие из липидной мембраны и содержащихся в ней молекул белков и РНК. Показано, что в экзосомах, выделяемых раковыми клетками, имеются вещества, стимулирующие рост опухоли. Например, пузырьки могут транспортировать онкогены в соседние клетки, усиливая пролиферацию последних, или белки (например, MT1-MMP,), которые делают ткани, окружающие опухоль, уязвимыми к проникновению в них злокачественных клеток.

Кроме того, в экзосомах могут содержаться сигнальные факторы, подавляющие активацию иммунной системы.

Ученые выяснили, что кальций, который в избытке находится в агрессивных новообразованиях, стимулирует секрецию экзосом из клеток агрессивной формы рака молочной железы.

Это обусловлено деятельностью связывающего кальций белка, называемого Munc13-4. Он и другой белок — Rab11 — участвуют в формировании мультивезикулярных телец, которые содержат экзосомы. Подавление активности этого соединения или замена кодирующего его гена дефектной копией делает клетку неспособной связывать кальций.

Это, как показали исследователи, предотвращает секрецию везикул, способствующих образованию метастаз, в ответ на кальций.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
01:19
Российские ученые изобрели электроракетный двигатель на йоде 0
00:12
Найден способ избежать особо опасного рака и предотвратить метастазы 0
23:54
Орешкин: Россия может повысить пошлины на автомобили из США 0
23:33
Нападение на Бориса Гребенщикова в Киеве попало на видео 0
23:03
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик извинился 0
22:48
Правительство предложило ввести акциз на кальянные смеси 0
22:36
"Единая Россия" инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы 2
22:11
Кабмин доказал необходимость изменения параметров пенсионной системы 2
21:48
Российский болельщик объяснил свой поцелуй в эфире немецкого канала 1
21:21
Депутаты от КПРФ предложили законопроект о выходе России из ВТО 2
20:50
Скончался летчик-испытатель, рекордсмен и Герой России Иван Леонов 1
20:36
Снижение рейтингов правительства объяснили ценами на бензин и инерцией 1
20:25
Дед Мороз сломал посохом челюсть подростку за отказ читать стих 1
19:56
Депутаты предложили запретить штрафы за превышение "средней скорости" 0
19:39
Путин подписал указы о новых назначениях в администрации президента 0
19:08
Коротко о главном: пенсионный протест, День памяти и аномальная жара
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 июня
18:51
Ценам на бензин предрекли повышение в два раза после налогового маневра 1
18:36
Медведев пообещал фермерам компенсировать рост цен на топливо 4
18:03
Чубайс увидел будущее пенсионной реформы 3
17:51
Часть страховки будут отдавать заемщику при досрочном погашении кредита 0
17:33
"Футбольные" банкноты завезли в Алтайский край в разгар чемпионата мира 2
17:24
Порошенко приговорили к пожизненному заключению 8
17:12
Неосмотрительные туристы массово травмируются в горах Алтая 0
17:02
Правительство региона подписало соглашение с организацией "Деловая Россия" 7
16:54
Арестован журналист, задержанный перед встречей с губернатором Подмосковья 1
16:41
Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки 0
16:32
Мемориал с ошибкой установили в Ульяновске в честь Дня памяти 2
16:21
Ученые рассказали, почему Телецкое озеро меняет цвет 2
16:11
СМИ: нетрезвая капитан полиции спрыгнула из окна своего кабинета в Барнауле 26
16:03
Трассу под Барнаулом перекроют в ночь на 23 июня 0
15:47
Грузовик перевернулся в результате ДТП с кроссовером на алтайской трассе 0
15:31
Опять трясло: подземный толчок произошел у южных границ Алтайского края 0
15:21
Власти Барнаула, Бийска и Рубцовска отказали КПРФ в пенсионном митинге 8
15:12
Власти опровергли слух о блокировке компенсации отдыха в лагерях Алтая 0
15:03
Уголовное дело завели на бразильцев, посмеявшихся над россиянкой 4
15:00
В Славгороде появился новый салон связи "Ростелекома" 0
14:49
Не хотим умирать на работе: пикет против пенсионной реформы в Барнауле
Фоторепортаж с площади Свободы, где собрались сотни взволнованных барнаульцев
14:34
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала ВОВ 2
14:21
Вуз Прохорова назвали "рассадником либерализма" и лишили аккредитации 6
14:13
Алтайский край остается во власти аномальной жары: штормовое предупреждение 0
14:04
Гнев и слезы: сотни барнаульцев вышли на пикет против пенсионной реформы 112
14:00
Роль подготовки кадров в инвестиционной привлекательности края 7
13:48
Испугавшаяся собак корова провалилась в глубокую яму в Горном Алтае 0
13:32
Кадыров пригрозил иностранным политикам "смертью" от "меча российского" 23
13:24
Американский телеведущий высмеял угрюмых россиян на ЧМ-2018 23
13:15
Ученые АлтГТУ назвали вероятного победителя чемпионата мира по футболу 13
13:12
Очевидцы: водитель в барнаульском дворе едва не влетел в жилой дом 1
13:03
Барнаульский завод АТИ будет выпускать продукцию для Mercedes и Volvo 17
12:53
Производители предрекли россиянам экономию на продуктах питания 5
12:34
"Что-то историческое?" Что знает молодежь Барнаула про 22 июня. Опрос 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.