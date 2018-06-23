Ракетно-космическая корпорация "Энергия" в июне этого года проведет наземные испытания электроракетного двигателя, использующего реактивный йод вместо ксенона в качестве рабочего тела, сообщает пресс-служба предприятия.
"Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня", — сказал участвующий в создании перспективного двигателя инженер-конструктор Павел Щербина.
Испытания силовой установки в космосе запланировано провести в 2022 году.
Предполагается, что первая часть эксперимента, получившего название "Островский", пройдет на борту Международной космической станции. Вторая часть предполагает использование грузовика "Прогресс".
Сообщается, что использовать йод в качестве рабочего тела электроракетного двигателя предложил в конце 1990-х сотрудник "Энергии" Валерий Островский. В 2006 разработка была защищена патентами. В 2012 по инициативе двигателиста Бориса Соколова начались первые опытные работы. Преимущество двигателя с использованием йода обусловлено экономическими соображениями.
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