Экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк найдена мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве, пишет LIFE.
Как сообщается, женщина выпала из окна квартиры на 19-м этаже, которую она сняла совсем недавно,
Брюнетка покинула телестройку в 2013 году, и с тех пор поклонники могли следить за жизнью 24-летней девушки в ее Instagram. Она подрабатывала моделью, много путешествовала и производила впечатление довольного жизнью человека.
Что происходило в ее квартире незадолго до гибели, выясняют следователи.
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