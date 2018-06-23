Болельщики сборных Хорватии и Аргентины, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу и посетившие Нижний Новгород, фотографировались в дорожной яме или рядом с ней, сообщает LIFE.
Местные жители опознали на фото иностранцев перекресток улиц Варварской и Володарского.
Впрочем, также на фотографии обратили внимание и местные власти. Так что уже на следующий день на месте экстренно начались дорожные работы и яму "закатали".
Матч второго тура группы D чемпионата мира по футболу прошел между сборными Хорватии и Аргентины на стадионе в Нижнем Новгороде вечером 21 июня. Он закончился победой Хорватии со счетом 3:0.
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