Украинский политик призвала "давать ногой в челюсть" русскоговорящим

Бывшая депутат Верховной рады от неонацистской партии "Свобода" Ирина Фарион советует соотечественникам ногами избивать русскоговорящих, пишет LIFE.
Так политик прокомментировала инцидент в Мариуполе, когда пьяному подполковнику погранслужбы сломали челюсть за просьбу дать меню на украинском языке.
"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы давно окончилась победой", — написал Фарион в своем Facebook.
Кроме того, она назвала русскоязычных жителей Мариуполя рабами драными.
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девушка на фото вышиванку задом наперед надела. это видно по воротнику