Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что штрафовать автовладельца за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер пока не будут, пишет "Парламентская газета".
Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил на семинаре по страхованию, что с 1 сентября на дорогах Москвы камеры фотовидеофиксации нарушений начнут вылавливать машины без обязательной страховки.
"Вылавливать никого никто не будет. Нет федерального закона, который давал бы правовые основания для наложения штрафных санкций на собственников незастрахованных автомобилей, если правонарушение выявлено камерами автоматической фотовидеовиксации", — рассказал Лысаков
По его словам, Москва станет пилотным регионом по проверке технической возможности отслеживать незастрахованные автомобили с помощью дорожных камер. В комплексы, которые "разыскивают" на дорогах угнанные машины, подгрузят и базу данных застрахованных автомобилей.
"Вместо штрафов будут приходить письма-увещевания", — пояснил Лысаков
Если камера зафиксирует номер автомобиля, которого нет в базе, то собственнику транспортного средства, придет предупреждение: "Будьте любезны, застрахуйте свой автомобиль".
Пока отсутствие полиса ОСАГО может выявить только вручную инспектор ГИБДД при проверке документов у водителя. Штраф за езду без страховки составляет 800 рублей. В будущем же этот вопрос будет решаться в автоматическом режиме.
"Но для этого нужны поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Когда будет такой закон, тогда по почте начнут присылать уже реальные штрафы", — пояснил депутат.
По его мнению, такой документ будет внесен правительством в Госдуму сразу после того, как эксперимент в Москве признают успешным.
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