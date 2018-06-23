Членам "Единой России" запретили критиковать пенсионную реформу

Членам партии "Единая Россия" запретили критиковать повышение пенсионного возраста и всю пенсионную реформу в целом, сообщает РБК.
Отмечается, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании думской фракции назвал это недопустимым.
Турчак сказал, что члены партии обязаны "подставить плечо" ее руководителю Дмитрию Медведеву.
Также он подчеркнул, что "электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса" и "подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ" во время поездок в регионы.
Как сообщалось ранее, Турчак заявил, что на предстоящей региональной неделе депутаты Госдумы от "Единой России" инициируют максимально широкое общественное обсуждение пенсионной реформы.
"Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения", — заявил Турчак.
Комментарии
Нужно только обсуждать, критиковать нельзя...Значит обсуждать только в положительном тренде!
Никакой демократии!?
1) Вождь всегда прав,
2) Если вождь неправ, см. п1
Критиковал и буду критиковать.
Вот и вскрылась сущность пжив.
Теперь понятно кто против народа.
Всё понятно.
Седалища пусть подставляют, члены
Если обратите внимание, то крупные федеральные СМИ (которые сидят на бюджете) и все телеканалы об этом также молчат. Даже в положительном ключе молчат. Потому что дан запрет вообще поднимать эту тему, чтобы россияне тупо не задумывались лишний раз. Было пару программ типа "Вечер с Соловьевым", где Голикову пригласили для разъяснений, однако это вызвало обратную реакцию. После все и затихло.