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Членам "Единой России" запретили критиковать пенсионную реформу

, ИА "Амител"
Члены партии обязаны "подставить плечо" ее руководителю Дмитрию Медведеву

Фото: pskov.ru

Членам партии "Единая Россия" запретили критиковать повышение пенсионного возраста и всю пенсионную реформу в целом, сообщает РБК.

Отмечается, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании думской фракции назвал это недопустимым.

Турчак сказал, что члены партии обязаны "подставить плечо" ее  руководителю Дмитрию Медведеву.

Также он подчеркнул, что "электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса" и "подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ" во время поездок в регионы.

Как сообщалось ранее, Турчак заявил, что на предстоящей региональной неделе депутаты Госдумы от "Единой России" инициируют максимально широкое общественное обсуждение пенсионной реформы.

"Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения", — заявил Турчак. 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.06.2018 09:13
- гость -

Нужно только обсуждать, критиковать нельзя...Значит обсуждать только в положительном тренде!

0  0
23.06.2018 09:29
- гость -

Никакой демократии!?
1) Вождь всегда прав,
2) Если вождь неправ, см. п1

0  0
23.06.2018 09:33
С Писарев

Критиковал и буду критиковать.

0  0
23.06.2018 10:15
Дядька

Вот и вскрылась сущность пжив.

0  0
23.06.2018 10:16
Дядька

Теперь понятно кто против народа.

0  0
23.06.2018 10:21
- гость -

Всё понятно.

0  0
23.06.2018 10:28
iOne

Седалища пусть подставляют, члены

0  0
23.06.2018 10:30
guest365

Если обратите внимание, то крупные федеральные СМИ (которые сидят на бюджете) и все телеканалы об этом также молчат. Даже в положительном ключе молчат. Потому что дан запрет вообще поднимать эту тему, чтобы россияне тупо не задумывались лишний раз. Было пару программ типа "Вечер с Соловьевым", где Голикову пригласили для разъяснений, однако это вызвало обратную реакцию. После все и затихло.

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