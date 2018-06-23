Жители Барнаула обсуждают работу электриков в селе Власиха

В интернет-сообществе "Барнаул22" жители поселка Власиха жалуются на работу электриков, отмечая их профессиональную стабильность.
"Вот так в селе Власиха проводят электрические работы. Они приезжали раз десять. После последнего ремонта не прошло и недели, и вот итог. А мы удивляемся, почему у многих горит техника в домах, или сами дома", — рассказывал местный житель
"Это везде так. В Мамонтово постоянно нет света. Над домом провода висят и искрят, приехали размотали и уехали. Зато профилактические работы какие-то, а толку", — поделилась участница паблика.
"Как электрик с большим опытом скажу "передаю пламенный привет этим электрикам", — написал другой участник группы.
"Электричества нет, а свет будет... от изоляции горящей", — пошутил один из членов сообщества.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня жители поселка Власиха уже оставались без электричества. Тогда причиной стал шквалистый ветер.
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