Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным и отметил одну главную схожесть, сообщает РБК.
Такое заявление Эрдоган сделал в ходе предвыборного выступления в эфире телеканала TRT.
"Есть два наиболее опытных политических лидера — это Путин и я", — сказал Эрдоган, подчеркнув, что вместе они находятся у власти "уже 15-16 лет подряд".
Кроме того Эрдоган отметил, что Турции удалось наладить отношения с Россией по сирийскому вопросу, а также по линиям МИД, разведки и военных ведомств.
Президентские выборы в Турции состоятся 24 июня 2018 года. В соответствии с конституцией страны глава государства также возглавит и правительство.
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