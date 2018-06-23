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Барнаульца придавило кабиной грузовика во время ремонта в Кузбассе

, ИА "Амител"
Водитель грузовика выразил благодарность сотрудникам ГИБДД

Фото: кадр из видео

Водитель большегруза из Барнаула остановился на ремонт на обочине дороги близ города Прокопьевска. Пока мужчина чинил автомобиль, на него упала кабина. Так он пролежал больше часа, пока ему не удалось нажать кнопку телефона и позвонить начальнику, который сообщил в полицию о произошедшем, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС в максимально короткое время подняли и зафиксировали кабину грузовика и оказали водителю помощь. Вскоре к месту происшествия прибыла бригада медиков. Пострадавшего госпитализировали.

Врачи диагностировали у него перелом руки и другие телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение. 

Водитель грузовика выразил благодарность сотрудникам ГИБДД. Он признался, что уже не надеялся на спасение, но благодаря полицейским смог вернуться домой к семье.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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