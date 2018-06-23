Свалку возле трассы трассы Барнаул-Новороманово, расположенную недалеко от садоводства "Орбита", придется ликвидировать. К такому решению пришло Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"В случае невыполнения данных требований материалы по выявленной несанкционированной свалке будут переданы в суд", — говорится в ответе за подписью и.о. замминистра экологии региона.
В таком случае, как отмечается, администрацию Калманского района заставят ликвидировапть свалку в принудительном порядке.
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