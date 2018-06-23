В квартирах жителей города Ростова в конце июня включили отопление, пишет "Комсомольская правда Ростов" со ссылкой на звонок от одной из проживающих в доме в переулке Грибоедовском.
Женщина рассказала, что в пятницу утром, 22 июня, в ее многоэтажке включили отопление: "Я проснулась с ощущением, будто что у меня подушка на лице лежит — настолько было душно. Я подошла к окну и обожглась об батарею, она была горячущей! Я тут же включила кондиционер, чтобы охладить комнату. И тут же подумала, что сейчас весь дом сделает так же. Проводка не выдержит — и вот тебе новый пожар за Театральной площадью".
По ее словам, она позвонила в управляющую компанию и там ей ответили, что идет опрессовка труб. При этом женщина утверждает, что объявление в подъезде гласило, что этот процесс должен был пройти 20-21 июня, но в указанные даты его не было.
Не добившись внятного разъяснения от коммунальщиков, женщина позвонила в администрацию города. Там ее выслушали, и через некоторое время батареи стали остывать.
В итоге, квартира женщины напоминала духовку. Примечательно, что в этот день жара в городе стояла под 35 градусов.
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