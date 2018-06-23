Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина заявила, что повышение пенсий в России при изменении пенсионного законодательства будет происходить в рамках действующего механизма индексации, и в случае повышения пенсионного возраста выплаты будут так же индексироваться два раза в год, передает ТАСС.
По словам Баталиной, порядок повышения пенсии уже заложен в действующем законодательстве. Им так же будут пользоваться с 2019 года. "1 февраля 2019 года должно пройти повышение пенсий на уровень инфляции за 2018 год. Каким оно будет, мы поймем к концу года", — отметила она.
Второй этап повышения пенсии происходит в апреле, когда выплаты увеличиваются на темп роста доходов Пенсионного фонда. Объем, накопленный в результате изменения пенсионной системы, будет доплачен с 1 апреля.
По словам Баталиной, в среднем после изменений неработающий пенсионер дополнительно получит к своему доходу 12 тысяч рублей. Конкретная величина зависит от зарплаты, которую человек получал, и от его трудового стажа. В 2020 году индексироваться будет размер пенсии, достигнутый в 2019 году с учетом всех повышений, и так далее каждый год.
Ранее в партии пенсионеров России предложили решать проблему повышения пенсионного возраста по примеру западных стран: граждане должны сами решать, когда им выходить на пенсию и чем позже это происходит, тем выплаты должны быть больше.
Комментарии