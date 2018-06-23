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Мужчина назвал пропавшую дочь террористкой, чтобы полиция быстрее нашла

, ИА "Амител"
Девушку удалось найти без особых проблем в кратчайшие сроки

Фото: foto-tula.ru

Житель города Сочи придумал хитрый способ для того, чтобы правоохранители в самые короткие сроки разыскали его 20-летнюю пропавшую дочь, сообщает паблик Mash.

Отмечается, что мужчина сообщил дежурной части полиции о том, что девушка является потенциальной террористкой. Он прямым текстом заявил, что его дочь смертница, и ее следует быстро найти.

Также он уточнил, что у дочери три огромных пакета, горящий взгляд, мутный ум и вообще похоже, что она готовит теракт.

Девушку удалось найти без особых проблем, только никакого теракта она совершать не собиралась. 20-летняя жительница Сочи просто ушла из дома.

Отцу теперь придется отвечать по всей строгости закона за ложную информацию о возможном теракте. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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