Общественная палата России в течение двух-трех недель подготовит доклад о своей позиции по пенсионной реформе, передает ТАСС со ссылкой на секретаря организации Валерия Фадеева.
К такому решению в ОП пришли после круглого стола по вопросу пенсионных изменений. Фадеев уточнил, что доклад будет направлен президенту России Владимиру Путину, а также в правительство.
Фадеев отметил, что в документы будут также отражены, касающиеся сложившейся ситуации на рынке труда, сферы образования, переобучения пожилых людей, вопросы миграционной и демографической политики.
В свою очередь глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и взаимодействию с профсоюзами Наталья Починок отметила, что готовящиеся изменения касаются не только пенсионеров, но и молодежи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно.
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