Вслед за аргентинским болельщиком Фернандо Пенови, который приехал на чемпионат мира по футболу в России и попросил русскую девушку повторить за ним непристойную фразу, право посещать матчи потерял еще один аргентинец Клаудио Фиттерер, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на издание Infobae.
В Сети появилась видеозапись на которой аргентинец просит русскую девушку, не знающую испанский язык, повторять за ним некие жесты, а также фразу, которая примерно переводится как "мне нравится оральный секс".
За несколько часов видео стало вирусным и распространилось по сетям во всей Аргентине.
По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, Клаудио Фиттерер воспользовался простотой русской девушкой и насмехался над ней. По ее словам, единственная цель этих действий — унизить женщину, которая со всей добротой подчиняется просьбе человека, который кажется добрым и отзывчивым. За этим дружелюбием скрывается цель поиздеваться над женщиной, добавила Буллрич.
"Мы только что внесли его в базу, чтобы он, как и другие три тысячи аргентинце в базе, не мог попасть на стадионы во время ЧМ в России", — написала Патрисия Буллрич в своем Twitter.
Al igual que Penovi, Claudio Fitterer se aprovechó de una mujer para dirigir palabras soeces y pasarse de vivo. Acabamos de ingresarlo a la base para que, como los otros 3000, no pueda ingresar a los estadios durante el Mundial de #Rusia. pic.twitter.com/QLOH1hb5Qp— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 июня 2018 г.
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