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Минфин: пока рано рисковать пенсионными средствами в России

, ИА "Амител"
НПФ могут инвестировать пенсионные накопления в активы, надежность которых подтверждена национальными рейтингами

Фото: special.minfin.ru

Замминистра финансов Алексей Моисеев в пятницу, 22 июня, прокомментировал предложение "Роснано" использовать средства негосударственных пенсионных фондов для инвестиций в наноиндустрию, сообщает РИА Новости.

Такие предложения подконтрольная Анатолию Чубайсу компания ранее направила в правительство и Центробанк.

Моисеев считает, что инвестировать пенсионные накопления в высокорисковые активы, в том числе венчурные фонды и наноиндустрию, преждевременно.

"Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски", — отметил Моисеев.

Он призвал негосударственные пенсионные фонды внимательно оценивать риски при выборе инструментов для вложения средств.

"Необходимо сделать так, чтобы не было повторения ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в организациях, аффилированных с банком "Открытие", — почеркнул замминистра.

В настоящее время НПФ могут инвестировать пенсионные накопления в активы, надежность которых подтверждена национальными рейтингами. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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