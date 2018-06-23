Замминистра финансов Алексей Моисеев в пятницу, 22 июня, прокомментировал предложение "Роснано" использовать средства негосударственных пенсионных фондов для инвестиций в наноиндустрию, сообщает РИА Новости.
Такие предложения подконтрольная Анатолию Чубайсу компания ранее направила в правительство и Центробанк.
Моисеев считает, что инвестировать пенсионные накопления в высокорисковые активы, в том числе венчурные фонды и наноиндустрию, преждевременно.
"Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски", — отметил Моисеев.
Он призвал негосударственные пенсионные фонды внимательно оценивать риски при выборе инструментов для вложения средств.
"Необходимо сделать так, чтобы не было повторения ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в организациях, аффилированных с банком "Открытие", — почеркнул замминистра.
В настоящее время НПФ могут инвестировать пенсионные накопления в активы, надежность которых подтверждена национальными рейтингами.
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